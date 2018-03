Jean Marie Le Pen: Salvini e Di Maio miei figli a loro insaputa

Roma, 7 mar. - Li considera tutti suoi figli politici, lepenisti a loro insaputa. Jean-Marie Le Pen, "l'impresentabile" della politica francese, guarda con interesse ai risultati delle elezioni italiane ed è decisamente soddisfatto, come dichiara in un'intervista a Panorama, nel numero in edicola domani. "La sinistra è crollata, hanno vinto i grillini e quell'alleanza di centrodestra, che si rifiutano di fare in Francia, perché gli italiani non hanno complessi, ma uno spirito d'apertura verso la destra nazionale".

Se le simpatie di Le Pen vanno ovviamente verso destra, il fondatore del Front national prende posizione sul populismo del Movimento 5 stelle con un divertente neologismo - "sono troppo macronoidi", con riferimento al presidente francese Emmanuel Macron - "né destra né sinistra, né alti né bassi". Quanto ai temi che hanno avuto forte impatto sull'elettorato, come immigrazione e vincoli europei, Le Pen rivendica di avere lanciato l'allarme per primo, 40 anni fa, prevedendo le conseguenze della rivoluzione demografica mondiale e denunciando la distruzione delle nazioni per sognare una nazione Europa, che non è possibile.

Infine un accenno ai rapporti interrotti con figlie e nipoti. Con Marine, che ha preso la guida del Front national espellendolo dal partito, dice: "Il parricidio la tormenterà per tutta la vita, io sono pronto a perdonarla".