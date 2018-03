Boccia a Orlando: 90% Pd contro M5s? Spero che sia contro destra

Roma, 7 mar. - "Orlando dice che solo il 10% del Pd vorrebbe dare l`appoggio esterno ad un governo del M5S? Forse è vero per i numeri congressuali ma non penso sia così nel Paese. Spero che il restante 90% non ci dica che sarebbe meglio fare un governo con la destra di Matteo Salvini, perché poi dovremmo anche spiegarlo a quel 18% di elettori che credeva ancora che il Pd fosse un partito di centrosinistra. Ma queste decisioni saranno prese dagli organi di partito. Sono troppo amico di Andrea Orlando per non pensare che la sua sia stata solo una battuta da posizionamento politico post voto. Ora serve la politica e il Pd deve dimostrare di essere ancora in grado di farla in un`Italia completamente cambiata e in un quadro politico nuovo. Ora servono unità e trasparenza nel partito e dobbiamo essere tutti generosi nel ricercarle". Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, al termine del Filo Diretto con i radioascoltatori di Radio Radicale a Montecitorio.