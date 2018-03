Embraco, Chiarle (Fim) attacca Calenda: ha fatto demagogia -3

Torino, 7 mar. - "Dopo cinque mesi e dopo che abbiamo rifiutato la proposta del lavoro part-time, scartato anche da Calenda, - osserva ancora Chiarle - l'accordo prevede un lavoro per il 2018 a orario ridotto, quindi il part-time". In secondo luogo "l'azienda non chiesto la cigs (con più salario). Ma il conteggio della Naspi è legato alla prestazione" e quindi si prospetta una decurtazione della busta paga. "Il primo effetto delle dichiarazioni di Calenda in assemblea sono che si creerà una situazione attendista tra i lavoratori: se tutti avranno un lavoro perché licenziarsi prima? Quelli di Embraco saranno "gentaglia" - conclude Chiarle - ma non sono fessi e hanno portato a casa tutti gli obiettivi, Calenda ha fatto demagogia, non ha nulla in tasca e ha concesso tutto all'azienda ma in assemblea è risultato il vincitore salvo che ha gestire la situazione a gennaio 2019 resteranno i sindacalisti, che ci sono sempre e Arcuri di Invitalia".