Gb, condannati leader gruppo estrema destra ritwittati da Trump

Londra, 7 mar. - Il leader e la vice leader del gruppo di estrema destra britannico Britain First, che sono finiti sulle prime pagine dopo che il presidente Usa Donald Trump aveva retwittato dei video anti-musulmani postati dal gruppo, sono stati riconosciuti colpevoli di offesa religiosa aggravata.

Paul Golding, 36 anni, e Jayda Fransen, 31, sono stati condannati per aver filmato e postato online dei video di persone di cui avevano pensato erroneamente che fossero dei complici di un processo per stupro al tribunale di Canterbury lo scorso maggio, che ha portato alla condanna di tre musulmani e di un teenager.

Secondo il giudice Justin Barron, Golding e Franson hanno "dimostrato ostilità" verso la fede musulmana. "Sono sicuro che era loro intenzione usare i fatti del caso (a Canterbury) per i loro fini politici", ha aggiunto.

La premier Theresa May aveva definito "un errore" la mossa di Trump su Twitter. Il presidente statunitente aveva replicato: "Theresa May, non concentrarti su di me, ma piuttosto sul devastante terrorismo radicale islamico che c`è nel Regno Unito".