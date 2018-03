Embraco, Chiarle (Fim) attacca Calenda: ha fatto demagogia -2

Torino, 7 mar. - Chiarle sottolinea che nel testo firmato a Roma c'è soltanto l'impegno Embraco a reindustrializzare l'area con una azienda che occuperà 200 persone, e a incentivare dimissioni e outplacement. "Ma a fine anno se ne andrà", aggiunge, mentre altre aziende disponibili ad occupare gli altri 300 a oggi non ci sono. La firma sindacale del 2 marzo aggiunge il sindacalista serve a "derogare i licenziamenti in coerenza con il Piano ma non diciamo - precisa . che siamo d'accordo con il Piano". "Abbiamo firmato su forte pressione di Calenda - prosegue Chiarle - perché voleva a tutti i costi quella firma in chiave politica, basti guardare il suo protagonismo anche dopo il 4 marzo".