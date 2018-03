Embraco, Chiarle (Fim) attacca Calenda: ha fatto demagogia

Torino, 7 mar. - E' scettico il segretario torinese della Fim Cisl Claudio Chiarle sulla soluzione della vicenda Embraco. Secondo Chiarle, che polemizza con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, accusandolo di fare demogagogia, in particolare non c'è la possibilità che Invitalia assuma i dipendenti a partire dal 2019 nel caso non si trovi prima una ricollocazione. All'assemblea di ieri a riva di Chieri, ricorda Chiarle, "i sindacalisti erano un po' più in difficoltà a garantire questo percorso. Come era in difficoltà Arcuri, (ad Invitalia, ndr) che non ha parlato". Il Piemonte è fuori dalle aree finanziabili da Invitalia, sottolinea Chiarle: a oggi i duecento lavoratori di Embraco che hanno una possibilità di reimpiego sono quelli che troveranno una collocazione grazie all'azienda che porterà Embraco e non il MISE e non Invitalia". "Calenda - osserva Chiarle - oggi in mano ha un "pugno di sabbia", come la canzone dei Nomadi".

(segue)