Milano Digital Week, Tim propone dibattiti sull'innovazione

Milano, 7 mar. - TIM partecipa alla Milano Digital Week 2018, l'iniziativa promossa dal Comune di Milano dedicata all'innovazione digitale e ai cambiamenti ad essa legati, in programma dal 15 al 18 marzo.

Nel corso dell'edizione di quest'anno, TIM organizzerà nei propri Hub di innovazione e formazione presenti in città (TIM Space di Piazza Luigi Einaudi 8, TIM WCAP e TIM Academy di Via Magolfa 8) incontri e dibattiti sulle tematiche relative all'innovazione tecnologica e al mondo digitale, con il contributo di esperti ed autorevoli esponenti del settore. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile all'indirizzo http://bit.ly/TIMdigitalweek L'impegno del Gruppo TIM alla manifestazione milanese si rafforza quest'anno con la partecipazione di Fondazione TIM, da sempre in prima linea nel promuovere l'innovazione digitale anche nel sociale, e con l'impegno di Olivetti per la digitalizzazione delle scuole. L'Azienda parteciperà inoltre all'iniziativa "Spid Tour", promossa dal Comune di Milano, che interesserà tutti i municipi della città per favorire la diffusione dell`identità digitale.

TIM inoltre, nel corso della Milano Digital Week 2018, analizzerà attraverso la sua "data room" i dati provenienti dalla rete per monitorare i temi di maggiore interesse sui social.