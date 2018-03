Principe ereditario saudita a pranzo con la regina, poi da May -2

Londra, 7 mar. - Fra le proteste contro la visita del principe ereditario saudita nel Regno Unito, Save the Children ha installato una statua di un bambino vicino al Parlamento "per attirare l'attenzione delle violenze perpetrate con le bombe vendute da Londra".

May ha promesso che con il principe solleverà la questione umanitaria del conflitto. "Siamo tutti preoccupati per la terribile situazione umanitaria in Yemen e dell'effetto che sta avendo sulla popolazione, in particolare, su donne e bambini", sono le parole che May pronuncerà al cospetto del potente principe.