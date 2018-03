B. Cucinelli: utile 2017 a 42,1 mln (+13,4%), cedola 0,27 euro

Milano, 7 mar. - Brunello Cucinelli ha chiuso il 2017 con un utile netto di 42,1 milioni di euro, in crescita del +13,4% sul 2016 (esclusi i benefici del Patent Box) e con ricavi netti a 503,6 milioni di euro, in crescita del +10,4% a cambi correnti (+10,9% a cambi costanti). L' Ebitda si è attestato a 87,5 milioni (+11,8%1). Il cda proporrà all'assemblea convocata per il 19 aprile 2018 la distribuzione di un dividendo di 0,27 euro per azione, corrispondente a un payout ratio del 35,9%.

L'indebitamento finanziario netto è sceso a 15,7 milioni di euro a fine 2017 rispetto ai 51 milioni dell'anno precedente, mentre gli investimenti sono stati pari a 35,7 milioni di euro.

"Il 2017 - ha commentato il presidente e Ad Brunello Cucinelli - si è chiuso ancora una volta con dei risultati particolarmente belli, con un percorso di crescita costante, moderato ma solido anno dopo anno, perseguito con equilibrio nel mondo fisico e nel web. Il buon andamento delle vendite di Primavera, l'ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 praticamente conclusa ed il giudizio veramente speciale dato dalla stampa specializzata nazionale e internazionale, ci fanno immaginare un altro anno molto positivo, con una crescita a doppia cifra sia del fatturato che dei profitti".