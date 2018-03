Polonia, un Museo del ghetto per celebrare "amore" con ebrei -2

Varsavia, 7 mar. - Il museo "non è un'istituzione creata ad hoc a causa dell'attuale dialogo polacco-ebraico o polacco-americano", ha insistito il ministro della Cultura Piotr Glinski durante una conferenza stampa. "Vorrei che quest'istituzione parlasse dell'amore reciproco delle due nazioni che hanno trascorso 800 anni qui in terra polacca. Della solidarietà, fraternità, verità storica, in tutti i suoi aspetti", ha affermato.

Il museo, che aprirà nel 2023, l'anno dell'80esimo anniversario della rivolta del ghetto, sarà ospitato in un ex ospedale ebraico, costruito alla fine del XIX secolo, accanto all'unico frammento conservato del muro del quartiere ebraico.