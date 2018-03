Pd, Rughetti: dimissioni tutto gruppo dirigente e traghettatore

Roma, 7 mar. - "Mi auguro che la direzione di lunedì sappia cogliere la gravità del momento. Sappia ascoltare l`impressione negativa che oggi milioni di cittadini hanno del Pd e da essa partire per modificarla e far sentire il partito come strumento di cambiamento e di opportunità per tutti. E` necessario avviare un percorso chiaro che parta (dopo quelle del segretario) dalle dimissioni di tutto il gruppo dirigente (non avrebbe senso mantenere in carica parti di una dirigenza che ha governato insieme il partito); che passi per una assemblea straordinaria, da convocare prima dell`insediamento delle camere, alla quale chiedere il mandato per avviare il confronto con le altre forze politiche e con il Presidente della Repubblica". Lo scrive su Facebook il sottosegretario Angelo Rughetti.

Inoltre, aggiunge, "mi auguro che l`assemblea voglia affidare ad una persona autorevole il compito di traghettare il partito dentro questa fase ricostituente fino al prossimo congresso da tenere a gennaio/febbraio del 2019. Non bisogna avere fretta, né bisogna sottovalutare gli eventi. I congressi straordinari sono eventi eccezionali dentro una ordinaria dialettica politica. Noi siamo dentro una situazione straordinaria ed un congresso fatto senza aver rimesso insieme i cocci del centro sinistra rischia di essere non solo inutile ma anche dannoso".

"Penso - conclude - che il Pd avrebbe bisogno di una congrua fase di ricostituzione valoriale ed organizzativa, a Roma e sui territori, prima di presentarsi alle prossime elezioni europee del 2019. Una ricostituzione larga e coinvolgente rivolta a tutti i cittadini che vada oltre gli steccati degli iscritti e dei militanti per sollecitare coloro che hanno una predisposizione culturale di vicinanza alle parole chiave del centro sinistra".