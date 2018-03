Boccia: il Pd ricominci dagli ultimi e non dai salotti

Roma, 7 mar. - "Quando dall`Abruzzo in giù un elettore su due vota per il M5s non possiamo più chiamarla protesta ma è qualcosa di più, è una chiara indicazione su dove sta andando il Paese, un`altra rotta. Dobbiamo capire perché i giovani, le periferie, le classi più disagiate ci hanno voltato le spalle. È da lì che il PD deve ripartire per ricostruire il centrosinistra, dai marciapiedi non dai salotti. La lezione che gli italiani ci hanno dato il 4 marzo merita di essere approfondita e capita". Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, in diretta a Filo Diretto, su Radio Radicale.