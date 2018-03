8 marzo, Coldiretti, ragazze sul trattore +6,6% in un anno -2

Roma, 7 mar. - Tra le novità c`è l`arrivo di giovani che provengono da esperienze familiari e personali diverse dall`agricoltura e secondo una analisi della Coldiretti/Ixe`, tra questi ben la metà è laureata, il 57 per cento ha fatto innovazione, ma soprattutto il 74 per cento è orgoglioso del lavoro fatto e il 78 per cento è più contento di prima. La scelta di diventare imprenditore agricolo è peraltro apprezzata per il 57 per cento anche dalle persone vicine, genitori, parenti, compagni o amici. Si tratta di realtà - conclude la Coldiretti - che stanno puntando su quelle caratteristiche di distintività nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l`arte, il cibo e la cucina e che hanno permesso all`export agroalimentare italiano di raggiungere la storica soglia a 41,05 miliardi di euro nell`ultimo anno.

"Le quasi 215mila aziende agricole guidate da donne in Italia - spiega Lorella Ansaloni, responsabile nazionale delle donne imprenditrici della Coldiretti - sono un patrimonio di tutto il Paese con un peso all`interno del mondo produttivo che non è dato solo dal numero delle titolari, ma anche da una capacità di innovazione che è stata in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla multifunzionalità per le imprese agricole in ambito economico, ambientale e sociale".