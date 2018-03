8 marzo, Coldiretti, ragazze sul trattore +6,6% in un anno

Roma, 7 mar. - Sono aumentate del 6,6% nell`ultimo anno le imprese agricole guidate da giovani donne per un totale di 13.887 realtà nel 2017. E` quanto emerge da un`elaborazione di Coldiretti in occasione della festa dell`8 marzo. su dati Camera di Commercio di Milano rispetto alla rappresentanza femminile under 35 nei campi, nelle stalle e negli agriturismi In pratica - sottolinea la Coldiretti in un comunicato - in agricoltura una impresa giovanile su quattro viene gestita da ragazze.

Nella loro attività imprenditoriale - spiega Coldiretti - le agricoltrici italiane hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell`ambiente, la tutela della qualità della vita, l`attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi: dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, mercati di Campagna Amica e l`agriturismo. Una capacità imprenditoriale che ha creato dato direttamente lavoro a oltre 15mila persone, senza contare l`occupazione generata dall``indotto.

Le ragazze nelle campagne - spiega la Coldiretti - hanno puntato sull`uso quotidiano della tecnologia per gestire sia il lavoro che lo studio, magari usando lo smartphone per controllare gli animali in stalla nelle pause di studio all`università oppure per gestire on line acquisti e prenotazioni in agriturismo, oppure per fare ricerche per recuperare varietà perdute di frutti locali o ancora per portare il vino Made in Italy in tutto il mondo. Una capacità di innovazione che contagia tutte le aziende agricole giovani che in Italia - spiega Coldiretti - possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più. (Segue)