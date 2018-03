Siria, Erdogan e Rohani discutono "fine tragedia" a Ghouta Est -2

Roma, 7 mar. - Durante la conversazione telefonica, Erdogan e Rohani hanno riconosciuto come "essenziali" la consegna di aiuti umanitari ai civili e la fine dell'assedio all'enclave ribelle vicino Damasco.

Il colloquio è avvenuto all'indomani della conversazione tra lo stesso Erdogan e Putin su Ghouta Est e altri sviluppi in Siria.

I capi diplomazia di Russia, Turchia e Iran, sponsor del processo di Astana per la pace in Siria, si incontreranno il 16 marzo nella capitale del Kazakistan in assenza di "osservatori e partiti siriani": lo hanno annunciato le autorità locali. All'incontro sarà invitato anche l'inviato Onu per la Siria, Staffan De Mistura.