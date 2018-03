M5s, il parroco di Di Maio: prego con il cuore vederlo premier

Roma, 7 mar. - "Sono il parroco di Luigi, sto qui dal 2000 e lo conosco dall'epoca. La mia chiesa è la sua chiesa di riferimento". Don Peppino Gambardella, Parroco di Nola e Pomigliano D'Arco, e sacerdote di Luigi Di Maio, oggi ha rilasciato una lunga intervista a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, dove ha parlato del suo stretto rapporto col leader M5S. Da ragazzino com'era il possibile premier? "Con Luigi ho avuto un rapporto più maturo quando era al liceo, da ragazzino non lo ricordo molto". Ha votato Di Maio alle ultime elezioni? "Certo - ha detto il Parroco a Rai Radio1 - sono onorato e felice di averlo fatto". Prega per lui? "Io prego ogni giorno perché diventi premier e realizzi i suoi progetti. Mi auguro che Mattarella possa offrirgli l'incarico".

Che tipo di preghiere si fanno in questi casi? "Mi impegno a pregare per lui, chiedo allo Spirito Santo che lo illumini nelle scelte giuste e gli dia sapienza. Anche San Pietro dice di pregare per quelli che ci governano". Ieri è andato a festeggiare in piazza con lui? "Si, ma non sono riuscito a parlarci". Con chi gli consiglierebbe di fare il governo? "Col Pd. Io vengo dalla sinistra e dico che bisogna 'purificare' questo Pd facendolo diventare un partito che segua le ispirazioni iniziali". Quindi lei prega anche per Pd. "Certo - ha detto Don Gambardella a Un Giorno da Pecora -, io prego anche per loro come per Salvini, affinché si 'converta'..."

Salvini si è presentato ad un comizio un rosario ed un Vangelo..."Strumentalizzare le cose sacre è veramente brutto". Ha scritto un messaggio a Di Maio per congratularsi? "Si, oggi, congratulandomi con lui e dicendogli di ricordarsi del reddito di cittadinanza e del lavoro, le priorità di questo Paese".