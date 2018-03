Fca, Uliano (Fim) bene spin off Marelli con controllo Exor

Torino, 7 mar. - La Fim -Cisl approva l'ipotesi di uno spin off Magneti Marelli da Fca con il controllo Exor. "Nei mesi scorsi come Fim-Cisl abbiamo preso distanze su ipotesi di vendite e di spezzatini societari - dichiara in una nota il segretario nazionale Ferdinando Uliano - la strada di prevedere uno spin-off e un controllo di Exor, come avvenuto per Ferrari, per noi è positiva perché mette in sicurezza stabilimenti e l'occupazione, anzi costruisce le condizioni per migliorare ulteriormente le potenzialità di crescita di tutte le realtà Magneti Marelli".

"Del resto - conclude Uliano - Magneti Marelli e in particolare gli stabilimenti italiani con la professionalità dei propri lavoratori sono indispensabili e strategici al gruppo Fca per affrontare le sfide future sulla mobilità, sulla guida autonoma e sulle motorizzazioni elettriche e ibride".