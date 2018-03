Usa, maltempo: oltre 1.500 voli cancellati in aeroporti di New York

New York, 7 mar. - Oltre 1.500 voli sono già stati cancellati, oggi, negli aeroporti che servono l'area di New York, a causa del maltempo che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti.

All'aeroporto di Newark sono stati cancellati più di 550 voli, ovvero il 45% di quelli solitamente in programma; al Jfk cancellati 467 voli, ovvero il 40%, mentre al LaGuardia si registrano 587 cancellazioni; altre sono attese nell'arco della giornata. Disagi anche per chi viaggia in treno. Secondo il sito FlightAware, ci sono stati finora 2.200 voli cancellati e 4.183 sono invece segnalati in ritardo.