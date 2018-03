Roma, 7 mar. - "Siamo già al lavoro! In questi giorni io e Emanuela Del Re stiamo incontrando gli ambasciatori europei. Parliamo di programmi, progetti e visioni e di come l'Italia sarà pronta a riprendersi un ruolo centrale in Europa in questa". Lo scrive Manlio Di Stefano, del Movimento 5 stelle, su twitter pubblicando la foto dell'incontro a Montecitorio insieme alla candidata ministra degli Esteri.