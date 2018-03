Samsung presenta a New York le TV QLED 2018

New York, 7 mar. - Nel corso dell'evento First Look New York 2018, all'American Stock Exchange di Manhattan, la sudcoreana Samsung Electronics ha presentato la nuova linea di TV QLED 2018. "Con la nostra linea di TV 2018 stiamo ridefinendo il concetto stesso di televisore. Progettati per un'immersione totale e per migliorare la vita quotidiana delle persone di tutto il mondo, pur essendo incredibilmente facili da usare, i nuovi TV QLED assicurano agli utenti la migliore esperienza di visione", ha detto nel corso dell'evento Jong-Hee Han, presidente della divisione Visual Display di Samsung Electronics.

Sono quattro le novità più importanti della nuova linea che uscirà in Italia ad aprile. Alcuni modelli avranno il Direct Full Array (DFA), che permette di avere un contrasto ottimale. One Invisible Connection, un solo cavo che alimenta la televisione e infine un miglioramento generale delle funzioni di smart tv.

C'è poi la modalità Ambient: permette di mimetizzare il televisore con il colore o il motivo della parete di casa, evitando di vedere uno schermo nero. Il sistema può inoltre accendere la tv quando si accorge che qualcuno si sta muovendo nella stanza. Permette infine di trasformare lo schermo in un hub per gestire tutti i servizi di smart home, ma anche per leggere le notizie, le previsioni meteo, i dati sul traffico.