Pensioni,Ue:da erosione legge Fornero rischio sostenibilità... -2

Roma, 7 mar. - "Insieme al peggioramento delle tendenze demografiche indicate nelle proiezioni di Eurostat, e al rischio collegato di un aumento della spesa sanitaria, una sostanziale marcia indietro nell'attuazione delle passate riforme delle pensioni, e in particolare degli aggiustamenti dell'età pensionabile, potrebbe ulteriormente aggravare la sostenibilità di lungo termine dell'Italia e l'indicatore S2", sottolinea il rapporto della Commissione.

Da notare che il peggioramento delle condizioni demografiche significa invecchiamento della popolazione e riduzione delle nascite - a causa del basso tasso di fertilità e di una politica di sostegno alle famiglie "frammentata e non mirata in modo appropriato" -, ma anche tendenza alla diminuzione degli immigrati nella popolazione attiva italiana e contestuale aumento degli emigrati italiani soprattutto in altri paesi Ue.

"L'immigrazione - rileva il rapporto - non riuscirà più a compensare il deficit naturale di nascite. Fino al 2014, l'alto livello di immigrazione ha mantenuto il bilancio migratorio positivo e questo ha largamente compensato il bilancio delle nascite negativo. Tuttavia, dal 2015, la popolazione è diminuita per la prima volta", dopo che il bilancio migratorio era diminuito costantemente fin dal 2010. Nel 2015 c'è stato il più alto numero di emigranti dall'Italia in altri paesi fin dal 1900. "Poi nel 2016, l'immigrazione netta ha ricominciato ad aumentare ed è previsto ora che si stabilizzi attorno alle 200.000 persone all'anno", conclude la Commissione.