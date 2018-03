Pensioni,Ue:da erosione legge Fornero rischio sostenibilità debito

Bruxelles, 7 mar. - "La sostenibilità di lungo termine" del debito pubblico italiano, "assicurata dalle riforme delle pensioni fatte in passato, si sta lentamente deteriorando", tanto che l'indicatore del rischio della Commissione europea è passato da "basso" a "medio" (S2). Lo afferma l'Esecutivo comunitario nel suo rapporto specifico per l'Italia del "pacchetto d'inverno" per il semestre europeo del 2018, pubblicato oggi a Bruxelles. Un rapporto che passa che in rassegna tutti i mali dell'economia nazionale, e gli eventuali miglioramenti registrati rispetto alla precedente edizione.

Nel 2017, rileva il rapporto, "la spesa per le pensioni in rapporto al Pil è aumentata di circa due punti percentuali, come risultato della crisi e della caduta conseguente del Pil nominale". La spesa pensionistica italiana è oggi "la seconda più elevata dell'Ue e dell'Ocse, dopo quella greca".

"L'aumento delle passività implicite derivante dell'invecchiamento della popolazione era stato limitato dalle passate riforme del sistema pensionistico e sanitario, che avevano migliorato la sostenibilità di lungo termine dell'Italia. Tuttavia - continua il rapporto - le leggi di bilancio del 2017 e del 2018 contenevano misure che hanno parzialmente revocato le riforme pensionistiche del passato e lievemente aumentato la spesa per le pensioni nel medio termine". Il riferimento è alle misure che hanno anticipato l'età pensionabile a favore di alcune categorie di lavoratori.

"Per questo, l'indicatore di rischio di lungo termine per il bilancio S2 punta ora a un 'rischio medio'" per l'Italia. E in effetti, osserva la Commissione, "sarebbe necessario un aumento permanente dell'avanzo primario strutturale di bilancio di 2,2 punti percentuali di Pil per mantenere stabile il rapporto debito/Pil nel lungo termine, che includa il costo dell'invecchiamento" della popolazione.