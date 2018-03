Trasporti, sindacati: evitati licenziamenti ad autolinee Marozzi

Roma, 7 mar. - "Un accordo che salva tutti i lavoratori coinvolti". Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna sulla trattativa con l`azienda di trasporto interregionale Viaggi e Turismo Marozzi, a seguito della procedura di licenziamento collettivo, spiegando che "finalmente si è conclusa con esito positivo ed, in considerazione della gravità del contesto, è soddisfacente il risultato raggiunto".

"L`accordo di oggi con la società, dopo un`estenuante confronto durato più di 30 ore consecutive ed anche grazie al contributo dei Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti - spiegano i sindacati - individua soluzioni dignitose per i lavoratori coinvolti dalla procedura".

"Tra i termini dell`accordo - spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna - c`è l`accompagnamento alla pensione, l`incentivo all`esodo e per i più giovani la possibilità di optare tra la ricollocazione nell`arco di 24 mesi nelle autolinee Sita Sud con il riconoscimento del parametro posseduto e delle tutele previste dall`articolo 18, scongiurando l`applicazione delle tutele crescenti del Jobs Act, oppure, in tempi brevi, in aziende partner della Marozzi con la garanzia dell`applicazione del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori e la possibilità, nei 30 mesi successivi, di esprimere un ripensamento e poter essere collocato in Sita".

"Dopo un percorso iniziato il 13 novembre scorso, data di apertura della procedura - concludono i sindacati - l`accordo di oggi restituisce dignità ai lavoratori che hanno contribuito a fare di Marozzi un`azienda leader del trasporto interregionale".