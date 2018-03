Unhcr: importante divario nell'istruzione di ragazze rifugiate -2

Roma, 7 mar. - Il rapporto dell`UNHCR rivela che a causa delle convenzioni sociali e culturali spesso sono i ragazzi ad avere priorità a scuola. Strutture inadeguate come la mancanza di servizi igienici adeguati e di forniture per il ciclo mestruale possono rappresentare un grosso freno all` iscrizione delle ragazze, oltre al fatto che i libri, le uniformi scolastiche e il viaggio possono avere costi proibitivi per le famiglie.

"Trovare soluzioni alle sfide che le ragazze rifugiate affrontano nel tentativo di andare a scuola richiede un`azione a tutti i livelli, dai ministeri dell`istruzione nazionali agli istituti di formazione degli insegnanti, alle comunità e alle aule" ha aggiunto Grandi. "Gli ostacoli da superare sono molti. Per questo chiediamo un`azione comune internazionale per invertire la tendenza".

Nell` intento di fornire soluzioni concrete che consentano a un maggior numero di ragazze rifugiate d ricevere un`istruzione di qualità, il rapporto dell`UNHCR stila una serie di azioni e politiche efficaci e realizzabili. (Segue)