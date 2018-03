Unhcr: importante divario nell'istruzione di ragazze rifugiate

Roma, 7 mar. - "Her Turn", il nuovo rapporto pubblicato dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), rivela che le ragazze rifugiate hanno la metà delle probabilità di iscriversi in una scuola superiore rispetto ai loro coetanei maschi, pur rappresentando la metà della popolazione di rifugiati in età scolare.

L`accesso all`istruzione è un diritto umano fondamentale. Tuttavia, per milioni di donne e ragazze della crescente popolazione mondiale di rifugiati rimane un`aspirazione, non una realtà.

Per tutti i minori rifugiati in ogni parte del mondo, accedere all`istruzione scolastica è molto più difficile di quanto non lo sia per i loro coetanei non rifugiati. Per le ragazze è ancora più arduo trovare, e mantenere, un posto in una classe. Crescendo, devono affrontare una maggiore emarginazione e il divario di genere nelle scuole secondarie si allarga.

"È tempo che la comunità internazionale riconosca l`ingiustizia insita nel negare alle ragazze e alle donne rifugiate un`istruzione" ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. "I risultati presentati sono un campanello d`allarme globale. Invito tutti a unirsi a noi nel promuovere il riconoscimento del diritto all`istruzione femminile, come dichiarato nel nostro rapporto, `It`s her turn`.(Segue)