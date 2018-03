Roma, 7 mar. - "Escludo il governo con i Cinquestelle, io non starò mai col M5s, non voglio assolutamente fare un'alleanza con loro, che hanno definito noi del Pd in tutti i modi". Così Gennaro Migliore, ex sottosegretario appena rieletto in Parlamento nel Pd, oggi al programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.

Non farebbe, dunque, il sottosegretario in un loro possibile governo? "No, non farei il sottosegretario in un governo M5S, non condivido i valori che hanno espresso".