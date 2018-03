Nissan a Ginevra presenta restyling Juke, 4 allestimenti

Ginevra, 7 mar. - Restyling per il crossover compatto Juke della Nissan in occasione del salone di Ginevra. Le migliorie riguardano sia gli interni che gli esterni dell'auto, con interventi sul frontale di Juke dotato di una nuova griglia V motion nera cromata e due nuove colorazioni, Vivid Blue e Chestnut Bronze. Quanto agli interni, è disponibile l'impianto stereo Bose con sei altoparlanti ad alte prestazioni e due casse audio integrate nel poggiatesta del guidatore. Il sistema è un'esclusiva Nissan. Due nuovi colori anche per le personalizzazioni degli interni, Energy Orange e Power Blue, che esaltano ulteriormente le linee della console centrale.

Disponibile in quattro allestimenti: Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna (per il mercato italiano la versione Tekna sarà sostituita da una Versione Speciale top di gamma). Sulla versione Acenta disponibile anche il Nissan Dynamic Control System, fendinebbia anteriori, cruise control con limitatore di velocità, aria condizionata automatica, vetri oscurati, porta USB e connettività Bluetooth. A partire da N-Connecta, Juke include il sistema di infotainment NissanConnect, retrocamera per il parcheggio, l'impianto audio Bose, Nissan Intelligent Key con pulsante di accensione del motore, retrovisori esterni pieghevoli elettrici, sedili parzialmente in pelle e fari automatici.

L'allestimento di punta Tekna include le funzioni Lane Departure Warning, Blind Spot Warning e Intelligent Around View Monitor, sedili anteriori in pelle riscaldati e impianto audio BOSE Personal. La versione rinnovata di Nissan Juke sarà in vendita in Europa a partire da maggio 2018.