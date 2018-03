Roma, 7 mar. - "Non prendere atto del risultato del M5S, e la discussione che si sta aprendo dentro e fuori il Pd con la proposta di un dialogo con la forza che ha vinto le elezioni come propone Michele Emiliano rischia di mettere il Pd su un binario morto". Lo afferma in un tweet il deputato del Pd Umberto Marroni, membro della direzione nazionale del Partito Democratico.