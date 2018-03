Ronghi (Sud Protagonista): M5S non ha alcun progetto per il Sud

Napoli, 7 mar. - "Al di là del reddito di cittadinanza, che è stato utilizzato come un'esca per il disagio economico e sociale del Sud, il programma del M5S per lo sviluppo e il lavoro nel Sud è totalmente carente confermando la sua incompetenza ed incapacità di governare". E' quanto afferma il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che aggiunge: "Il M5S non ha alcun serio progetto per il Sud e non credo affatto che il popolo meridionale lo abbia votato solo per il reddito di cittadinanza, un impegno che, comunque, va mantenuto. Credo che, con questo voto, i meridionali abbiano voluto esprimere un profondo malessere nei confronti dei partiti tradizionali e soprattutto la richiesta di una maggiore e migliore attenzione sulle problematiche di questo territorio".

Per Ronghi "ciò di cui il Sud necessita è una grande svolta politico-istituzionale: la Macro Regione Meridionale, che consenta di mettere a sistema e migliorare, traducendola in grandi opere, la spesa degli oltre 90 miliardi di fondi comunitari per lo sviluppo; e la fiscalità di compensazione dei gravi deficit infrastrutturali, che penalizzano questo territorio, che possa incentivare gli imprenditori ad investire nel Sud. Sono questi i capisaldi del nostro progetto politico per un Sud che non merita assistenzialismo ma sviluppo e lavoro".