8,marzo, Centemero (Fi): parità genere è obiettivo di civiltà

Roma, 7 mar. - "La parità di genere è un valore civile e democratico da costruire attraverso un percorso quotidiano di inclusione che porti alla pari opportunità per donne e uomini di incidere sul futuro del Paese. L'apporto delle donne alla crescita del Paese è fondamentale sia dal punto di vista culturale e sociale sia da quello economico". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Elena Centemero.

"Per questo è necessario agire sin dalla fase educativa, facendo in modo che le nostre giovani possano pensare a loro stesse liberamente, al riparo da stereotipi di genere. Orientare le ragazze verso le Stem, aree in cui ci saranno più posti di lavoro nel futuro, è un passaggio fondamentale. Così come lo è sostenere le donne lavoratrici favorendo la conciliazione tra famiglia e occupazione, anche con l'implementazione di asili nido aziendali e di tutte quelle strutture che già oggi offrono in modo sussidiario dei servizi importanti alle famiglie. Più in generale, è indispensabile promuovere una nuova immagine della donna, orientata al rispetto e alla valorizzazione del suo ruolo sociale", conclude.