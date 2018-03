Trasporti, Delrio firma decreto: 191 mln per le metropolitane

Roma, 7 mar. - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, ha firmato un decreto di riparto di 191,026 milioni di euro del "fondo per migliorare l`offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile".

"Continuiamo a investire risorse per la cura del ferro nelle città metropolitane e per il trasporto dei pendolari - ha commentato il ministro Delrio - per migliorare la sostenibilità e la qualità di vita nelle città". Gli interventi selezionati corrispondono a caratteristiche di urgenza, priorità, maturità progettuale, coerenza con il rinnovo del parco veicolare, potenziamento delle linee o completamento, estensione della rete.

I 191,026 milioni destinati ai sistemi di trasporto rapido di massa sono stati ripartiti tra Milano, metrotranvia Milano-Limbiate, secondo lotto, 40 milioni; Torino, metropolitana - Linea 1, 21,74 milioni di cui: ampliamento officina 7,44 milioni e fornitura due treni 14,3 milioni; Genova, metropolitana, fornitura di tre unità di trazione, 15 milioni; Firenze, linea tranviaria 2, tratta Sesto Fiorentino-Polo Scientifico, 29,9 milioni; Roma, metro C, tratta T3, fornitura di 4 treni, 36,4 milioni; Napoli, metropolitana, linea 6, tratta Mostra-Arsenale-Campegna, 38 milioni; Catania, tratta metropolitana Ferrovia Circumetnea, fornitura revamping materiale rotabile, 9,986 milioni.