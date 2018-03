Siria: oggi riunione Consiglio Onu su tregua non rispettata

New York, 7 mar. - I 15 membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu si sono riuniti oggi sulla non-applicazione del cessate-il-fuoco di un mese in Siria che figura nella risoluzione adottata all'unanimità il 24 febbraio, con l'obiettivo per i suoi promotori di fare pressione sulla Russia. Questa riunione, convocata "urgentemente" su richiesta del Regno Unito e della Francia, la riunione è a porte chiuse. L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, vi partecipa da Ginevra tramite un collegamento video.