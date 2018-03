Spagna, un giorno senza donne: la proposta di sciopero per 8 marzo

Madrid, 7 mar. - Una giornata senza le donne per dimostrare che senza di loro il mondo si ferma. Domani, 8 marzo, in Spagna è stato convocato dai principali sindacati uno sciopero generale per la difesa dei diritti delle donne. In particolare, la compagnia ferroviaria nazionale Renfe ha avvisato che il trasporto ferroviario subirà domani disagi: sui tragitti urbani non circoleranno 200 treni su 568.

Dieci sindacati hanno lanciato a fine febbraio una convocazione di sciopero di 24 ore per questo giovedì. Le due principali confederazioni sindacali Commissione operaia (CCOO) e Unione generale dei Lavoratori (UGT), che inizialmente non avevano aderito allo sciopero, lo hanno poi convocato per due ore.

L'obiettivo principale è quello di denunciare soprattutto il "negazionismo sulle disuguaglianze" tra uomini e donne, che si è aggravato ulteriormente con la crisi economica. Inoltre bisogna denunciare le disuguaglianze "in termini di assunzioni, molestie e infine violenze subite da migliaia di donne", scrivono i sindacati. In Spagna - scrive El Pais - la differenza salariale di genere per le stesse mansioni è circa del 14%.

Una grande manifestazione è prevista domani a partire dalle 19 nelle principali città spagnole. (con fonte afp)