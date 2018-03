Pd, Orlando: aprire fase nuova, non caminetti ma discussione

Roma, 7 mar. - "Bisogna concentrare la discussione sull'esito del voto, sulla disfatta, e aprire una fase politica completamente nuova, nell'assetto del gruppo dirigente e nel metodo di discussione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, al termine della riunione della sua componente Dems alla Camera.

"Dalla riunione - ha aggiunto - è emersa l'unanime volontà di evitare alleanze politiche con la destra e il M5s e di evitare una discussione su questo, concentrandoci su come si riparte, interrogandosi sulla distanza cresciuta dai ceti popolari".

La direzione, ha auspicato, dovrebbe "sancire l'apertura di questa fase politica nuova, sul come siamo pronti a discuterne in modo aperto: non servono caminetti ma una discussione seria sulla proposta programmatica e l'identità politica".