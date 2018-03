Usa: domani Trump firma dazi su acciaio e alluminio (Axios)

New York, 7 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà la proclamazione presidenziale con cui far scattare i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio nella giornata di domani. Lo sostiene il sito Axios, citando due fonti dell'amministrazione. Trump è impaziente, scrive Axios, e vuole agire subito, stanco di chi è contrario ai dazi, come Gary Cohn, il consigliere economico che si è dimesso ieri.

Un annuncio sui dazi riguardanti alluminio e acciaio da parte dell'amministrazione Trump arriverà entro "la fine di questa settimana" ha appena dichiarato Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, in una nota.