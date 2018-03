Piemonte, imprese femminili -0,3 nel 2017

Torino, 7 mar. - Sono 97.578, rappresentano il 22,4% delle imprese complessivamente registrate in Piemonte, operano prevalentemente nei settori del commercio, dell'agricoltura e dei servizi alla persona, nel 10,2% dei casi sono guidate da straniere, il 11,8% è amministrato da giovani imprenditrici: è questo l'identikit delle imprese femminili registrate in Piemonte. Nel 2017, il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ha registrato la nascita di 6.939 imprese femminili, a fronte delle 7.241 che hanno, invece, cessato la propria attività (al netto delle cancellazioni d'ufficio): il saldo tra i due flussi è risultato, dunque, negativo per 302 unità, (-0,3% contro un dato nazionale del +1%). Sebbene il dato sia del tutto analogo a quello del sistema imprenditoriale valutato nel suo complesso (-0,2%), l'imprenditoria femminile piemontese manifesta una maggiore vivacità, sia in termini di natalità (tasso del 7,1%, a fronte del 5,7% registrato per il totale delle imprese), che di mortalità (7,4% contro 5,9%).