Pd, Pini lascia incarico regionale: sconfitta per scelte... -2

Bologna, 7 mar. - La regione Emilia-Romagna - è la denuncia di Giuditta Pini - "da anni sta subendo una emorragia di voti e di consensi, di militanti e di dirigenti. I nostri militanti ce lo hanno detto e ce lo continuano a dire". Una sconfitta, quindi, annunciata da tempo. "Tutto è iniziato con le elezioni regionali del 2014, quando solo il 37% degli elettori scelse di esprimersi - ha spiegato la deputata del Pd, alludendo alle recenti dichiarazioni del governatore Stefano Bonaccini -. Fare appelli ora sullo stare meno sui social e più in giro mi sembra un tantino tardivo".

Il problema della sinistra, per Giuditta Pini, è che i dirigenti sono "stati bravissimi a chiedere unità", ma "meno bravi" a porsi "delle domande su noi stessi". Infatti "una parte di noi ha cercato di fermare questa emorragia e denunciandola; i nostri elettori non guardavano più a noi come un pezzo della soluzione, ma come un pezzo del problema. Un'altra parte ha per anni continuato a dire che andava tutto bene; vendendo a Roma una Emilia Romagna che non era più nelle cose e indicando sempre il problema altrove. Mi riferisco anche a chi ha lasciato il nostro partito senza assumersi minimamente una quota parte di responsabilità dopo averlo guidato per anni e anni, prospettando mirabolanti orizzonti di una sinistra alternativa che semplicemente non esistevano".

Ora il voto di domenica fotografa chiaramente che "entrambe quelle analisi erano sbagliate e che avevano ragione i nostri militanti che vanno ringraziati per il risultato che siamo comunque riusciti ad ottenere". Ora, per la deputata del Pd, c'è bisogno "di aprire una discussione seria e franca prima di subito e abbiamo bisogno di farlo per primi nella nostra regione". E "le prossime settimane saranno molto complicate, molto più complicate di questi giorni". Quindi "è necessario che ognuno di noi, specie che ha ruoli dirigenti si assuma le proprie responsabilità. Abbiamo bisogno di ripartire, per farlo dobbiamo essere chiari prima di tutto con noi stessi".

"Rimango a totale e completa disposizione dei circoli e dei militanti, continuerò il mio impegno con ancora più forza di prima - ha concluso Pini -. Il partito democratico deve essere ricostruito dalle sue fondamenta, abbiamo bisogno di discutere, parlare e confrontarci, dobbiamo farlo con franchezza partendo per primi da noi".