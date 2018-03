Coca cola lancia in Giappone la sua prima bevanda alcolica

Tokyo, 7 mar. - Coca-Cola si prepara a lanciare una bevanda alcolica in Giappone, la prima nei 125 anni di storia del gigante americano. In una faq postata online sul sito del gruppo, Jorge Garduno, presidente delle attività nipponiche, annuncia che il produttore della Fanta sperimenterà una bevanda alcolica in lattina. Questa sarà prodotta secondo il modello delle giapponesi Chu-Hi, un cocktail, venduto in lattina, fatto a partire da un liquore locale chiamato Shochu e da gazzosa aromatizzata al limone.

Esistono differenti aromi (prugna, fragola, kiwi...) e il shochu può essere sostituito dalla vodka. La maggior parte dei distillatori locali - Asahi, Kirin, Takara, Suntory - vendono queste bevande con un tasso alcolico compreso fra i 3 e i 9 gradi e particolarmente popolari fra i giovani e la clientela femminile. "Non abbiamo esperienza con le bevande alcoliche ma questo è un esempio di come esploriamo delle opportunità al di fuori dei nostri settori chiave", spiega Jorge Garduno.