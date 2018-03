Bce, da stasera Consiglio, domani nuove stime Pil e inflazione

Roma, 7 mar. - Nuove previsioni sulla crescita economica e sull'inflazione domani dalla Bce, al termine del Consiglio direttivo i cui lavori di fatto iniziano stasera con la tradizionale cena informale dei governatori. I riflettori, ancora una volta, sono puntati sulle prospettive della politica monetaria e sulla possibilità che variazioni nella retorica delle comunicazioni, attentamente studiate dall'istituzione, suggerisca una normalizzazione rispetto alla linea ultra espansiva seguita da anni.

Dall'annuncio formale che arriverà alle 13 e 45, variazioni vere e proprie delle misure di stimolo invece - tassi di interesse a zero e piano di acquisti di titoli previsto proseguire al ritmo di 30 miliardi di euro al mese fino a settembre - non sono previste. Ma come ben sanno tutti gli operatori di mercato, le parole e le intenzioni dell'istituzione monetaria, specialmente quando espresse in maniera netta dal suo presidente Mario Draghi, sono più che sufficienti a innescare immediate reazioni di aggiustamento da parte degli operatori.

La questione di fondo su cui ci si interroga è su quanto a lungo sarà ancora necessario mantenere la linea attuale per esser certi di una stabile normalizzazione dell'inflazione verso i livelli obiettivo: inferiore ma vicina al 2 per cento. Gli ultimi segnali macroeconomici non sono propriamente entusiasmanti: a febbraio il caro vista ha mostrato un ulteriore rallentamento all'1,2 per cento. Dopo i recuperi dei mesi precedenti, tuttavia, la Bce ritiene comunque scongiurato il pericolo deflazionistico. (segue)