Pd, Pini lascia incarico regionale: sconfitta per scelte locali

Bologna, 7 mar. - "Sono stata vicesegretaria regionale per due anni. Mi assumo le responsabilità che mi competono da dirigente e rassegno le mie dimissioni dalla segreteria, ovviamente non dal partito". Giuditta Pini, modenese, rieletta alla Camera, è la prima dirigente del Pd a lasciare la carica dentro al partito dell'Emilia-Romagna, denunciando una cecità da parte dei vertici regionali.

"Renzi si è assunto giustamente le proprie responsabilità dimettendosi. Purtroppo non ho visto la stessa fermezza nelle reazioni in questa regione - ha detto Pini, affidando le sue riflessioni a un post su Facebook -. Abbiamo perso nella nostra regione e perso nella provincia di Modena. Questo risultato è sicuramente causa di dinamiche internazionali e nazionali, ma come dirigenti dobbiamo ammettere che è anche, e sicuramente, causa di scelte locali".

