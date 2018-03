Boccia: Martina faccia un esercizio di raccordo e ascolto nel Pd

Roma, 7 mar. - "Sarebbe il caso che Martina, che lunedì terrà la relazione in direzione, facesse un esercizio di raccordo e ascolto. Renzi ha annunciato le dimissioni, le modalità con cui sarà gestita questa fase non sono state decise ed è opportuno concordarle per evitare ulteriori traumi". A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd ed esponente della componente che fa riferimento a Michele Emiliano.

"Obiettivo di tutti - ha aggiunto - deve essere la massima unità, evitando fughe in avanti o iniziative pirotecniche come quella di stamani del nuovo iscritto Calenda, che non aiutano a ricomporre. Do anch'io il benvenuto a Calenda e ai tanti militanti che ci chiedono di iscriversi".