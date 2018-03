Merkel condanna visita delegazione estrema destra Afd a Damasco -2

Berlino, 7 mar. - "Le donne, senza velo, sono libere di muoversi in giro per le strade pulite della metropoli", si legge nei loro messaggi. Difficilmente si vedono militari per strada. Ci sono pubblicità per telefoni e tv. C'è una vita normale", ha speigato Christian Blex, membro del consiglio regionale del Nordreno Vestfalia, che ha postato su Facebook foto del suo incontro con il Gran Mufti di Damasco, Ahmed Badreddin Hassoun, fedelissimo alleato del presidente Bashar al Assad. Il religioso "ha invitato tutti i rifugiati siriani a tornare a casa". Una delle prime iniziative parlamentari dell'Afd è stata quella di proporre un accordo con Assad per rimpatriare i rifugiati siriani. La mozione è stata respinta dal Bundestag.

In Siria, dall'inizio della guerra civile nel 2011 ad oggi, sono state uccise 340.000 persone e milioni di siriani sono fuggiti dal paese o sono stati costretti a lasciare le proprie case. (con fonte afp)