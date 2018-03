Merkel condanna visita delegazione estrema destra Afd a Damasco

Berlino, 7 mar. - Il governo tedesco condanna con parole nette l'iniziativa di un gruppo di parlamentari dell'estrema destra tedesca, Alternative fuer Deutschland, che si è recato in visita a Damasco e ha incontrato rappresentanti del regime di Bashar al Assad. "Le persone che corteggiano questo regime si squalificano da sole", ha detto Steffen Seibert, il portavoce della Cancelliera Angela Merkel, a proposito del viaggio di sei deputati e consiglieri regionali AfD. "Il regime siriano dimostra quotidianamente la disumanità delle sue azioni", ha detto Seibert aggiungendo che le sofferenze dei civili ad Idlib, Aleppo e nella Ghouta Est "dipendono da ordini dati da Bashar al Assad o da lui consentiti".

Il ministero degli Esteri tedesco ha detto di non essere stato informato in anticipo del viaggio della delegazione AfD, iniziato lunedì.

I parlamentari sono andati nella capitale siriana per dimostrare il ritorno alla normalità della vita a Damasco e quindi la possibilità per i rifugiati siriani in Germania di rientrare a casa: per testimoniare ciò hanno twittato diverse foto sui social media con scene di vita quotidiana: "Poiché i media tedeschi non offrono un resoconto veritiero dell'attuale situazione in Siria, l'obiettivo del viaggio è di comprendere la situazione umanitaria sul terreno e gli sforzi di ricostruzione delle aree liberate dai terroristi" si legge in un comunicato.(Segue)