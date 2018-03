Bulgaria non ratifica trattato europeo contro violenza sulle donne

Sofia, 7 mar. - Il governo bulgaro ha rinunciato ad ottenere la ratifica da parte del Parlamento al trattato europeo per combattere la violenze sulle donne a seguito delle dure proteste dei conservatori. Lo ha reso noto il Primo ministro Boyko Borisov. Alla vigilia della giornata internazionale delle donne, il premier ha spiegato che se il governo ha approvato il trattato, "ci sono state reazioni molto dure da parte" della Chiesa ortodossa bulgara e della minoranza musulmana.

A gennaio la coalizione di governo di centro-destra aveva chiesto al Parlamento di ratificare la cosiddetta Convenzione di Istanbul - il primo strumento internazionale per prevenire e combattere la violenza contro le donne, dallo stupro all'interno delle pareti domestiche alla mutilazione genitale. Ma Sofia è stata costretta a ritardare la ratifica per le proteste, in particolare in merito alla traduzione del termine "genere" in lingua bulgara. I Patrioti uniti, partner nazionalisti della coalizione guidata da Borisov hanno definito "scandalosi" i testi del trattato.