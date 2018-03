Usa, Texas verso elezione di prime due donne latine a Congresso Usa

New York, 7 mar. - Il Texas potrebbe eleggere, per la prima volta, due donne di origini latinoamericane al Congresso degli Stati Uniti, alle prossime elezioni di novembre. La senatrice statale Sylvia Garcia e l'ex giudice Veronica Escobar hanno vinto ieri le primarie democratiche in due collegi per la Camera dove il loro partito è ampiamente favorito.

In generale, le primarie democratiche in Texas, le prime dell'anno nel Paese, hanno mostrato un rinnovato entusiasmo dell'elettorato, con oltre un milione di persone al voto, una soglia che non veniva superata dal 2002, a pochi mesi dagli attentati dell'11 Settembre. Inoltre, si registra il grande successo delle donne: le candidate alle primarie erano quasi 50, scrive Cnbc, e più della metà ha vinto o ha raggiunto il ballottaggio.