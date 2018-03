Alfano domani all'Onu, vede Guterres e parla a Consiglio Sicurezza

Roma, 7 mar. - Il ministro Alfano sarà domani a New York alle Nazioni Unite. Alle 11.15 il ministro incontrerà il segretario generale Antonio Guterres. Successivamente, si vedrà con David Harris, presidente dell`American Jewish Committee. Nel pomeriggio, alle 15, Alfano terrà un briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per illustrare le priorità della Presidenza italiana dell`OSCE, mentre in serata, presso la residenza dell`ambasciatore Cardi, incontrerà i rappresentanti permanenti dei Paesi OSCE.