Tim, Genish: separazione rete potrà partire a luglio dopo ok Agcom

Roma, 7 mar. - "Visto che la rete sarà scorporata in una legal entity avremo una sorta di azienda sportello unico che fornirà tutti i servizi facendo leva su asset di cui è proprietaria. Questo migliorerà il rapporto con gli altri operatori e per noi è un vantaggio fondamentale". Lo ha spiegato l'ad di Tim, Amos Genish, in conference call con gli analisti in merito al processo di separazione della rete con la creazione di Netco cui ieri il cda ha dato il via libera. Genish ha spiegato che l'assetto attuale con l'integrazione verticale vede Tim svantaggiata rispetto ai competitors da parte dell'Authority.

Nessuna risposta invece in merito a una fusione con Open Fiber: "non voglio fare commenti su attività di merger and acquisition in questa call", ha detto. Quanto ai tempi il processo ha spiegato sarà complesso ma ha detto "Agcom ci darà una risposta e credo a fine giugno avremo un'idea chiara dell'approccio. Un riscontro iniziale sembra essere positivo".

"Dopo giugno-luglio potremo iniziare con l'implementazione del processo".