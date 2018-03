Pd, Verducci: M5s destra qualunquista, nessuna alleanza

Roma, 7 mar. - "Il voto è stato molto netto. E va rispettato. È una lezione da cui imparare. Anche in questo caso, così negativo, così lontano e opposto da ciò che invece servirebbe al Paese". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Francesco Verducci, membro dell'esecutivo dem, che ammonisce: "Guai perdere la bussola. Chi ha vinto, governi. A noi, che abbiamo perso, il fare opposizione".

Quello del 4 marzo, aggiunge, "è stato un voto di rabbia, un voto contro. Che ha premiato forze di destra, i 5s e la Lega, molto diverse tra loro. Ha vinto la destra xenofoba, la Lega; e ha vinto la destra qualunquista, i 5s, più qualunquisti ancora e più partito-azienda ancora di Forza Italia. Di Maio dice di non essere né di destra né di sinistra. È una frase tipica del qualunquismo. E il qualunquismo è sempre di destra, nel senso che è regressivo, non ha come obiettivo né diritti né sviluppo". Per Verducci, "Nulla o quasi ci lega ai 5s. Sono nati per distruggere i partiti politici, che invece sono l'unico modo per dare voce a chi non ne ha, e troppe volte abbiamo sbagliato, dandogli corda, lisciando il pelo all'antipolitica, anziché contrastarla senza quartiere" In definitva "sarebbe comodo per il Pd sostenere il governo dei 5s, ma se lo facesse - rimarca il senatore Pd - semplicemente non esisterebbe più. E questo sarebbe esiziale. La sfida per noi invece è un'altra, più complicata e più bella: riconquistare il nostro popolo dalle false sirene e ricominciare insieme un cammino".