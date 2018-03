Pd, Cuperlo: discutiamo con il nostro popolo su futuro sinistra

Roma, 7 mar. - "Da una crisi di queste dimensioni, la definirei una crisi storica, non si esce con un accordo di vertice o, lo dico io, con un caminetto". A dirlo è Gianni Cuperlo di Sinistradem, intervenendo a "L'Aria che tira", ospite di Myrta Merlino su La7.

"Abbiamo bisogno di una vera, trasparente, discussione con il nostro popolo. Colgo l'occasione per lanciare sabato 17 marzo un incontro aperto dove chi ha a cura il destino e le sorti della sinistra del Pd possa dire come la pensa. Soltanto rigenerando il nostro popolo noi ne verremo a capo. Di caminetti e accordi di vertice non interessa alcunché", ha concluso.