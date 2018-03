Centrodestra, Salvini a Portofino incontra a pranzo Toti

Roma, 7 mar. - Incontro a pranzo a Portofino fra il Governatore Fi della Liguria Giovanni Toti e il segretario della Lega Matteo Salvini, da oggi definito nei comunicati stampa del Carroccio non più "candidato premier della Lega" ma "leader del centrodestra. "Qualche ora di riflessione per prepararci a governare", ha scritto Salvini oggi in giornata pausa-vacanza in Liguria su Twitter, postando una sua foto sul lungomare di Camogli.

Oltre ai due, nella foto ricordo del pranzo Toti-Salvini al "Pescatore" di Portofino con affaccio sul Tigullio, si può riconoscere anche Edoardo Rixi, numero uno della Lega in Liguria e ora anche neoparlamentare.